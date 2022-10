Capigruppo di Camera e Senato, molta continuità e qualche nome nuovo

Foto: Lapresse

Pietro De Leo 18 ottobre 2022

a

a

Molta continuità e qualche nome nuovo. I partiti, oggi, hanno proceduto all’elezione interna dei capigruppo, e molte sono state le conferme rispetto alla legislatura passata. E’ il caso, per esempio, di Fratelli d’Italia, che mantiene Luca Ciriani al Senato e Francesco Lollobrigida alla Camera. Si tratta di una scelta che premia l’esperienza e il feeling con la compagine parlamentare alla luce dell’ampliamento dei gruppi, che rappresenteranno l’espressione della prima forza di governo. Anche il Pd prosegue con la “formazione” della scorsa legislatura, ovvero Simona Malpezzi al Senato e Deborah Serracchiani alla Camera. In questo caso, c’è una ragione di prudenza congressuale: evidentemente in attesa che si formino le “correnti” interne su questa o l’altra mozione e i parlamentari si schierino, si è voluto tenere l’assetto della Segreteria di Enrico Letta.

Continuità anche per la Lega, dove rimangono Massimiliano Romeo a Palazzo Madama e Riccardo Molinari a Montecitorio. Cambiano invece le cose per Forza Italia. Al Senato viene eletta Licia Ronzulli, stretta collaboratrice di Silvio Berlusconi e nella scorsa settimana al centro del tormentato percorso verso la formazione del governo. Alla Camera, invece, c’è Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, volto mediatico del partito e una di quelle figure che hanno composto il tavolo del programma di centrodestra. Cambio anche per il Movimento 5 Stelle che scelgono Barbara Floridia al Senato e Francesco Silvestri alla Camera. Per quanto riguarda il Terzo Polo, la forza esordisce in Parlamento. E sarà guidata da Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera, in quota rispettivamente di Italia Viva e di Azione.

