Camera e Senato, tutti i capigruppo: Forza Italia sceglie Ronzulli e Cattaneo

L’elezione dei capigruppo di Camera e Senato evidenziano luci ed ombre. Come le polemiche, le conferme e i ricambi dei capigruppo sono funzionali alle fibrillazioni precongressuali o alle imminenti nomine dei vicepresidenti di Montecitorio e Palazzo madama oppure dei nuovi ministri. La carica delle riconferme, tutte all’unanimità, inizia con Fratelli d’Italia, Nicola Ciriani al Senato e Francesco Lollobrigida alla Camera. Poi il Pd, che su indicazione del segretario uscente Enrico Letta confermato il tiket uscente Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato. Il segretario del Pd ha ufficializzato anche la proposta di Anna Ascani alla vicepresidenza della Camera e la conferma di Anna Rossomando al Senato. Qui covano però anche le polemiche in vista della prossima assise del Nazareno. "Letta sempre segretario del Pd, capigruppo confermate. Giusto, squadra che vince non si cambia. Ho un vuoto di memoria, che cosa abbiamo vinto di preciso?", scrive infatti su Twitter l’esponente dem, Andrea Marcucci non rieletto.

Specularmente al Pd, per i 5 Stelle Giuseppe Conte chiede e ottiene la conferma alla Camera per Francesco Silvestri e l’unanimità a scrutinio segreto per Barbara Floridia che subentra alla Capogruppo uscente Mariolina Castellone, che sarà la candidata del Movimento per una delle vicepresidenze che affiancheranno al vertice dello scranno senatoriale più alto del il neo eletto Ignazio La Russa. Per Azione due new entry: Matteo Richetti al Senato e Raffaella Paita alla Camera.

Nessuna polemica, ma retroscena in agguato invece per l’acclamazione con la quale Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo sono stati rispettivamente nominati capogruppo dei senatori e dei deputati di Forza Italia. "È il segnale che la guerra continua" affermano gli ambienti parlamentari che prospettano lo spostamento agli equilibri a Palazzo Madama dell’impatto parlamentare del nuovo governo dell’ala intransigente di Forza Italia che non avrebbe del tutto digerito veti ed esclusioni dall’esecutivo. Rispondono alle logiche interne della Lega anche le conferme dei capigruppo Riccardo Molinari per i deputati e di Massimiliano Romeo per i senatori.

