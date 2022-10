Alle Camere si vota per i capigruppo. Berlusconi propone Cattaneo e Ronzulli per Forza Italia

Foto: Lapresse

18 ottobre 2022 a

a

a

"Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato". Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in una lettera ai parlamentari azzurri.

I nomi del totoministri dopo l'incontro Meloni-Berlusconi: Tajani agli Esteri e vice premier, Casellati alle Riforme, Nordio alla Giustizia

"Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia, permettetemi di complimentarmi per la Vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale - scrive Berlusconi nella lettera - Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri Gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore".

I Cinquestelle si scordino le presidenze della vigilanza Rai e del Copasir

Dopo l’incontro con Silvio Berlusconi di ieri in via della Scrofa, oggi deputati e senatori sono chiamati a votare per eleggere i capigruppo dei gruppi parlamentari, passaggio preliminare per l'inizio delle consultazioni al Quirinale mirate alla formazione del nuovo governo. Intanto si affina la lista dei ministri: le caselle chiave sembrano ormai chiare, nonostante Berlusconi ieri abbia insistito nuovamente sulla Giustizia, dicastero che però Meloni è intenzionata ad affidare a Carlo Nordio.

Meloni-Berlusconi, terminato il vertice. Fratelli d'Italia: "Unità d'intenti e cordialità. Insieme da Mattarella per un governo forte"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.