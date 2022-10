Meloni-Berlusconi, terminato il vertice. Fratelli d'Italia: "Unità d'intenti e cordialità. Insieme da Mattarella per un governo forte"

17 ottobre 2022 a

Il centrodestra si presenterà compatto alle consultazioni davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Al termine del faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, secondo fonti di entrambi i partiti, l'incontro si è svolto in un clima di "massima collaborazione", dopo le frizioni che c'erano state nei giorni scorsi. Forza Italia e Fratelli d'Italia sono al lavoro, secondo le agenzie che citano fonti interne ai partiti "per un esecutivo forte e di alto profilo". Il vertice è durato poco più di un'ora. Pare che il colloquio tra Berlusconi e Meloni sia stato personale. Esponenti del centrodestra ribadiscono, anche se non in via ufficiale, che l'intesa è stata ritrovata e che la coalizione si è di nuovo compattata. Fratelli d'Italia ha poi diffuso una nota: "L'incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo".

