Governo, Sgarbi: "Ecco cosa ha in mente Silvio Berlusconi"

Mentre Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sono in pieno vertice nella sede di Fratelli d'Italia, Vittori Sgarbi sgancia una bomba. Lo fa intervenendo si microfoni di Un giorno da pecora su Radio Rai 1. "In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato a Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l’anticamera del cervello" dice Sgarbi che non è riuscito a essere eletto nel collegio di Bologna. L'ex parlamentare sul suo colloquio conto terzi con Berlusconi rivela che "ha in mente solo Ronzulli". Ma lui vorrebbe candidarsi per i Beni Culturali in quota Forza Italia? "No, non sono un suo candidato, vorrei essere un ministro di tutti. Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me", ha concluso Sgarbi che con tutta probabilità non farà parte del futuro governo.

