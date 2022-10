Governo, Meloni: "Da sinistra attacchi scomposti, si metta l'anima in pace"

16 ottobre 2022 a

"Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l’appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci". Così su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Oggi Meloni, ha sentito telefonicamente la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Duregehello eprimendole - si apprende - "vicinanza e sostegno" nel giorno in cui ricorre l’anniversario del rastrellamento del ghetto della Capitale del 1943. "Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Quella mattina, pochi minuti dopo le 5.00, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa" ha ricordato sui social Meloni.

Domani scatta il conto alla rovescia per la formazione del Governo. Alla fine, nonostante le tensioni tra Meloni e Berlusconi, "il governo si farà per forza", ma il rischio è che "risulti troppo debole per affrontare le sfide che ha di fronte". Lo afferma Pierferdinando Casini in una intervista a La Stampa, osservando che non aveva mai visto una "partenza da brividi" di questo tipo in 40 anni di Parlamento e 11 legislature.

