Governo, è scontro. Letta : "Elezioni dei presidenti con logica incendiaria". Meloni: "Parole gravissime, danneggia l'Italia. Si scusi"

"Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino. Affermare all’estero che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente 'logica perversa' e 'incendiaria' e che la scelta dei parlamentari italiani confermi 'le peggiori preoccupazioni in giro per l’Europa' è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale" ha scritto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota.

Stella a 5 punte contro La Russa. Meloni: “Clima d'odio. Noi lavoriamo per unire la Nazione”

"La legislatura comincia con una logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni. Chi ha vinto, invece di riappacificare il paese, lo sta dividendo" ha poi scritto Letta che ha dato la sua solidarietà poi a Ignazio La Russa dopo le scritte apparse a Roma contro il neo presidente del Senato. Ma il segretario del Pd ha poi infuocato ancora la polemica con Meloni: "Non è la maggioranza a dire all’opposizione cosa dire e come dirlo", Alle parole di Letta si è unita anche Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera: "Giorgia Meloni si dia una calmata. Ad essere gravissime sono le sue parole rivolte a Letta. Impari ad accettare e rispettare le critiche dell’opposizione, non siamo al pensiero unico".

Una giornata convulsa dunque sul fronte politico. Ancora alta la tensione tra Meloni e Berlusconi anche se Salvini rassicura, "tra Giorgia e Silvio tornerà armonia". Si apre la settimana delle consultazioni, ma è ancora scontro su ministeri e Meloni pensa a lasciar fuori Forza Italia ad eccezione di Antonio Tajani.

