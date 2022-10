Oggi il voto per il presidente della Camera. Salvini candida Fontana, Forza Italia in frantumi

14 ottobre 2022 a

Oggi alle 10,30 riprenderanno le votazioni per l'elezione del presidente della Camera, si riparte dal quarto scrutinio. Per le tre votazioni di ieri, concluse senza esito, erano necessari i due terzi dei voti (comprese le schede bianche e nulle per il 2° e 3° scrutinio). Per eleggere oggi la terza carica dello Stato sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Il centrodestra unito dispone di 237 voti, sulla carta.

Camera, Salvini candida Lorenzo Fontana

E Forza Italia potrebbe nuovamente spaccarsi sul voto di oggi a Lorenzo Fontana candidato alla presidenza della Camera. Fonti riferiscono che parte del gruppo a Montecitorio, guidato da Licia Ronzulli, è pronto a non partecipare al voto, replicando quanto accaduto in Senato ieri, mentre i più vicini ad Antonio Tajani vogliono sostenere il candidato della Lega, concordato appunto con Giorgia Meloni. La tensione resta "altissima", riferiscono fonti azzurre, e non si esclude una riunione a Villa Grande per serrare i ranghi.

Senato, Ignazio La Russa eletto presidente

Giorgia Meloni ha fatto sapere che andrà avanti per la sua strada, ovvero, nessuno le farà cambiare idea dopo i dubbi espressi a Silvio Berlusconi sulla lista dei ministri azzurri, a cominciare da Licia Ronzulli, che allo stato resta fuori dal Cdm. In casa Fi pesa il no di Meloni all’upgrade governativo della fedelissima di Arcore, anche per un dicastero di fascia medio-bassa, tipo le Politiche Ue. E queste resistenze da parte di via della Scrofa su alcuni nomi indicati dal Cav, avrebbero portato gli azzurri a valutare anche la possibilità di presentarsi separati alle consultazioni al Colle per la formazione del nuovo esecutivo. Un’ipotesi che, però, raccontano, divide Forza Italia, ormai ridotta a due correnti, i filo-ronzulliani e i parlamentari vicini ad Antonio Tajani. Un’opzione che certo non piace alla Meloni, che interpellata in proposito stasera all’uscita di Montecitorio, ha tagliato corto così: "Non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni".

