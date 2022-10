Camera, Salvini candida Lorenzo Fontana

13 ottobre 2022 a

a

a

«Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera». A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini. «Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni» continua Salvini.

Video su questo argomento Salvini: ”Votiamo La Russa al Senato, domani leghista alla Camera”

Il segretario ha incontrato i vicesegretari Andrea Crippa, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra. Fontana, già vicepresidente della Camera, è il candidato per la terza carica dello Stato.

Archiviata l’elezione di Ignazio La Russa a Palazzo Madama, senza i voti di Forza Italia, la tensione resta comunque alta nel centrodestra in vista del voto a Montecitorio di venerdì mattina. I meloniani aspettano un nome dal Carroccio.

Video su questo argomento Senato, Cottarelli "Dal Pd nessun voto a La Russa"

E alla fine, come detto, quel nome arriva: sarà Lorenzo Fontana il candidato della Lega per la guida di Montecitorio, dopo il passo indietro di Riccardo Molinari. Ma ha lasciato strascichi lo strappo dell'elezione del presidente del Senato, figlio della complicata trattativa sulle caselle di governo. Pesa, all’interno di Fi, il no di Meloni all’ingresso di Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, nella squadra di governo. La palla ora passa nelle mani degli azzurri. Se voteremmo Fontana della Lega per la presidenza della Camera? «Ritengo di sì», risponde Paolo Barelli, capogruppo uscente di Fi a Montecitorio.

Senato, Ignazio La Russa eletto presidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.