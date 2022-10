Parlamento, le ipotesi più accreditate per le due presidenze: Molinari alla Camera e La Russa al Senato

12 ottobre 2022 a

a

a

Sarebbe stato raggiunto un accordo, all’interno della coalizione di centrodestra, sulle presidenze di Camera e Senato, alla vigilia dell’insediamento domani dei due rami del Parlamento. Per quanto riguarda Montecitorio, l’ipotesi più accreditata è quella dell’attuale capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, mentre a palazzo Madama la scelta sarebbe ricaduta sull’esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. La decisione finale dovrebbe, però, essere presa in serata, nel corso di una riunione a Villa Grande tra il presidente di FdI, Giorgia Meloni, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Berlusconi torna al Senato: "Rieccomi". A palazzo Madama vìola il regolamento: è senza cravatta (e senza fede nuziale)

"Entro venerdì si faranno le presidenze delle Camere nei tempi assolutamente consoni. Se i nomi sono quelli di Ignazio La Russa per Palazzo Madama e Riccardo Molinari per Montecitorio? Non posso dirlo, ma c’è l’accordo. E avverrà tutto in tempi chirurgici e rapidi". Così il deputato di Fdi, Andrea Delmastro, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1.

Camera e Senato, oggi vertice nel centrodestra: si cerca l'accordo per le urne

"Tutto ciò che stiamo vedendo e vedremo, a partire da Giorgia Meloni Premier, è stato possibile solo grazie a Enrico Letta. Enrico Letta ha permesso che questo 25% di Fratelli d’Italia fosse maggioranza assoluta". Così Matteo Renzi nel corso della presentazione del libro di Claudio Cerasa Le catene della destra. "Da qui al 2024 l’Italia è l’epicentro di una scommessa che vede Meloni incaricata di scegliere fra la destra sovranista e la destra conservatrice vecchio stampo. Io sono convinto che sceglierà la seconda ipotesi. Sarà uno spasso vedere la Meloni, che ha vinto sulla coerenza, prendere posizioni opposte a quelle di prima sui vaccini, l’Europa, il commercio internazionale", ha aggiunto.

Vertice leader centrodestra ad Arcore, Lega: "Squadra pronta, subito decreto ferma bollette"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.