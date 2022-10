Berlusconi torna al Senato: "Rieccomi". A palazzo Madama vìola il regolamento: è senza cravatta (e senza fede nuziale)

12 ottobre 2022 a

"Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama". Così sui social il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Registrazione blindata per Berlusconi, sbarrate le porte sul Cortile d’Onore di Palazzo Madama, quelle che conducono alla Sala Nassiriya, dove si svolgono le procedure. Dopo le foto nell’apposita stanzetta a piano terra il presidente di Forza Italia ha svolto le pratiche di rito, immortalate da una foto che lui stesso posta sui suoi canali social. Foto che lo mostra senza cravatta, obbligatoria per l’ingresso al Senato, come da regolamento.

Lo scatto postato sui social oggi, che ritrae Silvio Berlusconi mentre completa le pratiche per la registrazione da senatore "a porte chiuse", lontano da occhi indiscreti, alla fine ha messo a nudo due particolari che sicuramente fanno notizia. Il primo: il look casual, completo blu scuro e camicia in tinta, dove spicca la mancanza della cravatta, in "violazione" del regolamento che impone l’accessorio maschile principe per l’accesso a palazzo Madama. Il secondo: l’assenza all’anulare della mano sinistra della fede nuziale, che il Cav ha iniziato indossare subito dopo le "non nozze" celebrate il 19 marzo scorso a Villa Gernetto con la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina, ora rieletta. Ora la fede è scomparsa. Sarà per dimenticanza come nel caso della cravatta? Chissà. Fatto sta che il dibattito è aperto, visto che Berlusconi è sempre stato attentissimo alla comunicazione e al linguaggio del corpo. Il Cav ’scravattatò poi fa più sensazione, dal momento che lui ha sempre curato l’abbigliamento personale e dei suoi più stretti collaboratori e parlamentari.

