Camera e Senato, oggi vertice nel centrodestra: si cerca l'accordo per le urne

Conto alla rovescia per aprire le urne di Camera e Senato, la scelta dei presidenti è un passaggio cruciale e i confronti si susseguono per evitare una serie di votazioni a vuoto. "Ho visto Silvio Berlusconi, ho sentito più volte Giorgia Meloni e domani - oggi mercoledì 12 ottobre - ci incontreremo come squadra perché il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra. Abbiamo il dovere di stare insieme, di governare al meglio per i prossimi 5 anni" ha svelato Matteo Salvini - leader della Lega - nel corso di una diretta, ieri sera, su Tik Tok.

"Probabilmente già giovedì verrà eletto il presidente del Senato e venerdì quello della Camera" ha continuato il segretario della Lega. "Ci siamo quasi. Poi la settimana prossima cominceranno le consultazioni col presidente della Repubblica e alla fine di queste consultazioni, ipoteticamente fra una decina di giorni, ci sarà il mandato al presidente del Consiglio incaricato, probabilmente Giorgia Meloni perché questo hanno deciso gli italiani stravotando il centrodestra. Poi nell’arco di pochi giorni ci sarà la presentazione dei nuovi ministri, il giuramento al Quirinale, e quindi il nuovo governo parte" ha aggiunto.

"Se e quando riceveremo l’incarico, state tranquilli che non perderemo un minuto" ha invece scritto la leader di Fdi Giorgia Meloni su Twitter. "Sento noti giornalisti dire scandalizzati che Giorgia Meloni non è ancora riuscita a formare il governo, mentre Draghi ci ha messo solo dieci giorni. Vale la pena di ricordare a questi professionisti dell’informazione che il presidente della Repubblica non ha ancora dato l’incarico ad alcuno e nessuno può oggi formare un governo" aggiunge.

