Meloni: "Sarà governo autorevole, niente spazio a questioni secondarie. Si vince con le carte buone"

"Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell’Italia, come caro bollette, approvvigionamento energetico e legge di bilancio. Non possiamo e non vogliamo perdere tempo. È una sfida di cui sentiamo la responsabilità e intendiamo affrontarla con serietà e capacità" così Giorgia Meloni su Twitter. La presidente di Fratelli d'Italia oggi è stata impegnata nella prima assemblea con i parlamentari eletti dopo il trionfo del 25 settembre. Meloni ha suonato la carica ricorrendo a una metafora che richiama il celebre gioco di carte: a poker - il ragionamento espresso da Meloni davanti ai suoi, secondo quanto apprende l’Adnkronos - o si vince bluffando, e non è questo quello che noi vogliamo fare, oppure si vince con le carte buone; e voi siete le mie carte per vincere.

Dai big storici alle new entry, dai parlamentari più navigati a quelli che metteranno piede per la prima volta alla Camera o al Senato: l’Aula dei gruppi di Montecitorio si riempie intorno a mezzogiorno con i neo-deputati e i neo-senatori di Fdi. E quando arriva Meloni scatta la standing ovation. La premier in pectore fa appello al senso di responsabilità ma soprattutto all’umiltà: la sua paura più grande - spiega alla platea - è quella di deludere chi ci ha affidato questo compito con il voto del 25 settembre. "Responsabilità", "sobrietà", "disciplina" sono concetti che ritornano spesso nelle parole di Meloni. La situazione è difficile, avrebbe detto agli eletti, per questo abbiamo scelto di non festeggiare la vittoria elettorale.

Poi Meloni ha lanciato un messaggio agli altri partner della coalizione di centrodestra, incontrati sabato nel vertice di Arcore: "L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo". La presidente di Fdi rivendica: "Abbiamo portato per la prima volta la destra italiana ad avere la leadership della coalizione di fronte ad una sfida di governo. È una sfida di cui sentiamo tutta la responsabilità e intendiamo affrontarla dimostrando serietà e capacità".

