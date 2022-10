Meloni al raduno di Vox: "Non siamo mostri. E la gente lo capisce"

09 ottobre 2022 a

"Non siamo mostri, il voto popolare lo dimostra". Torna la voce di Giorgia Meloni in Spagna. La leader di Fdi si collega in video con gli alleati della destra di Vox, in occasione della festa del partito guidato da Santiago Abascal. Stessa platea dello scorso giugno, quando la presidente di Fratelli d’Italia arringò la folla con il discorso dei sì e dei no, accalorandosi contro la violenza islamista, l’immigrazione, la grande finanza internazionale e la lobby Lgbt. Oggi non sfuggono a nessuno i nuovi toni, lo standing della italiana premier in pectore. Che ora guarda alla strada da percorrere, a Palazzo Chigi. Da Madrid la leader italiana spiega che in Ue bisogna cambiare registro. "Dagli alimenti alle materie prime ci siamo riscoperti deboli. Quando noi conservatori denunciammo gli errori di un’Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perché populisti o nemici dell’Europa ma perché eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione", spiega, con toni pacati e preoccupati per il compito gravoso che l’attende, in vista del probabile incarico di formare il governo italiano.

"Nei prossimi giorni saremo chiamati a trasformare queste idee - dice con riferimento alle battaglie comuni dei sovranisti europeo - in concrete politiche di governo, come già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca e della Polonia, come spero presto faranno i nostri amici svedesi, come continueranno a fare i nostri amici lettoni. E come spero che accada entro il prossimo anno a Vox". Nuovi toni che però non evitano nuovi attacchi da sinistra. Come da parte di Andrea Orlando, ministro del lavoro dem che ripropone le accuse di vicinanza a Orban e alla destra estrema: "Meloni, in compagnia di Vox e Orban, ha detto 'faremo come la Polonia!'. Gli va dato atto di essere stata chiara", dice sarcastico.

Da Fdi è il presidente del Copasir, Adolfo Urso a provare a sminare sul tema della vicinanza a Orban. "Orban non fa parte del gruppo europeo dei Conservatori e riformisti di cui facciamo parte con i polacchi e altri", sottolinea a Mezz’ora in più su Rai3, rispondendo alla domanda se l’ungherese sia un compagno scomodo delle forze conservatrici in Europa. Sul posizionamento internazionale è la stessa Meloni a ribadire la politica filo-atlantica per l’Ucraina, il no all’imperialismo di Mosca: "La situazione è grave dopo l’aggressione russa e l’inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia".

