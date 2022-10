Crisi energetica, Draghi avvisa l'Europa: "Ecco come rischiamo di perdere l'unità"

06 ottobre 2022 a

Andare in ordine sparso sulla crisi energetica significa perdere l'unità europea. Sono parole di Mario Draghi, pronunciate durante la tavola rotonda dedicata al tema Energia, Clima Economia, che si è tenuta a Praga nell'ambito del summit della Comunità politica europea. Hanno preso parte al summit anche Germania, Portogallo, Irlanda, Belgio, Bulgaria, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina e Serbia. Nel corso della tavola rotonda, è stato evidenziato come l’aggressione russa all'Ucraina abbia colpito duramente il mercato del gas, generando incertezza sulle forniture in molti Paesi Ue e spinto i prezzi a livelli record. Gli alti prezzi del gas stanno incidendo sul costo dell'energia per famiglie e imprese, e rappresentano un ostacolo alla competitività globale. Durante gli scambi tra i leader sono state esposte le diverse soluzioni comuni proposte da buona parte dei Paesi europei. L’obiettivo è ripristinare una corretta dinamica di mercato e dei prezzi, tenendo così sotto controllo anche l'inflazione. Nel corso dei lavori è stato evidenziato come grazie al contributo di alcuni Paesi non Ue, e alcuni Paesi appartenenti alla Comunità politica europea, si sia riusciti ad espandere rapidamente le fonti di approvvigionamento di gas naturale, accelerando la diversificazione dei mix energetico.

L'allarme di Sangalli : "Rischiano di chiudere 120mila imprese. In ballo 370mila posti di lavoro"

