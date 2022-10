Sondaggi, Meloni batte Conte ma perde con Draghi

06 ottobre 2022 a

Sondaggi non senza sorprese durante l'ultima puntata di DiMartedì. Nando Pagnoncelli ha illustrato i numeri più recenti relativi alla politica italiana per quanto riguarda il futuro premier. Il dato sul prossimo presidente del consiglio dei ministri (Chi vorresti in questo momento alla guida del Paese?) premia Giorgia Meloni che ottiene il 40%, ma Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, non è lontano: 35%. Il 25% non sa o comunque non decide. Nel duello immaginario tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, è il premier uscente a risultare preferito. Il 48% contro il 41 della leader di Fratelli d'Italia. Al 21% coloro che non sanno e preferiscono non esprimersi. E' chiaro che sulle risposte incida il delicato momento del Paese: guerra e crisi economica.

Governo, Meloni “Pronti a metterci la faccia e dare il massimo”

