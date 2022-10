Giorgia Meloni: "Fermare la speculazione sul gas. Un errore regalare soldi a chi si arricchisce alle spalle di cittadini e imprese"

02 ottobre 2022 a

"Fermare la speculazione". Sul tema del gas e del costo dell'energia, interviene Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia e futuro premier del Paese, prende posizione con un tweet di poche righe che sembra voler anticipare come intende comportarsi il nuovo governo. "La priorità è fermare la speculazione sul gas - cinguetta Meloni - Continuare all’infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore". Parole molto nette, che affrontano una parte non indifferente del problema: la speculazione.

Bollette per mezzo milione. Noto gruppo alberghiero chiude: 275 dipendenti a casa

Le aziende che si occupano di energia, infatti, stanno conseguendo utili da favola. Ovviamente il nuovo governo si muoverà anche per cercare di contenere le spese a cui famiglie e aziende sono chiamate a far fronte. Il fatto che ci siano problemi imminenti da affrontare, spinge i partiti di centrodestra a velocizzare l'azione per la formazione del nuovo governo.

