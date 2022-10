Governo, Meloni incontra Berlusconi: "Abbiamo parlato di priorità. Sono ottimista"

La leader di Fratelli d'Italia sul palco di Coldiretti: "L'Italia deve in primis difendere l'interessa nazionale"

01 ottobre 2022 a

a

a

Per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni il vertice con Silvio Berlusconi è andato "molto bene. Siamo tutti quanti al lavoro per fare del nostro meglio. Vedremo come andranno le cose. Abbiamo parlato di priorità. Sono molto ottimista".

Jebreal attacca Meloni "usando" il padre che la abbandonò a un anno. La leader di Fdi la denuncia: "Ci vediamo in tribunale"

Oggi Giorgia Meloni a Milano ha firmato la petizione mondiale contro il cibo sintetico promossa da World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe, Coldiretti e Filiera Italia. Poi dal palco della manifestazione ha detto: "Quando segnalavamo che si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni, non lo facevamo perché eravamo populisti ma perché eravamo lucidi. La postura dell’Italia deve partire dalla difesa del suo interesse nazionale per arrivare a soluzioni comuni. Questo cambierà nei prossimi mesi, che non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri ma positivo verso se stessi", ha spiegato.

Salvini: "Sento Giorgia e Silvio tutti i giorni. Ottimo clima, presto governo all'altezza"

Sul fronte emergenza energetica "sto seguendo i lavori del governo uscente, che è impegnato in una complessa trattativa a livello europeo per trovare soluzioni" ha spiegato la presidente di Fratelli d’Italia.

Governo, Meloni: "Pronti a ridare futuro, visione e grandezza all'Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.