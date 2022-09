Matteo Salvini: "Sento Giorgia e Silvio tutti i giorni. Ottimo clima, presto governo all'altezza"

30 settembre 2022 a

"Sento o vedo tutti i giorni gli amici Giorgia e Silvio: il clima è ottimo, abbiamo la determinazione necessaria per affrontare le emergenze del Paese a partire dal caro bollette". Parole di Matteo Salvini, leader della Lega, mentre continuano intensamente le trattative per la formazione del nuovo governo. "La sinistra e i suoi giornali - sostiene ancora il capo del Carroccio - si rassegnino: il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all'altezza delle aspettative degli elettori che porterà anni di buon governo. La Lega ha le idee chiare su cosa fare e sulla futura squadra, donne e uomini che daranno il massimo". Intanto continua il toto-ministri. Fioccano nomi su nomi nella consapevolezza che come sarà costituito in realtà l'esecutivo sarà chiaro soltanto nei giorni che seguiranno l'assegnazione dell'incarico a Giorgia Meloni.

