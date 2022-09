Governo, Meloni: "Pronti a ridare futuro, visione e grandezza all'Italia"

29 settembre 2022 a

Nuova giornata di lavoro alla Camera per Giorgia Meloni. La leader di Fdi è arrivata nel primo pomeriggio a Montecitorio, senza rilasciare dichiarazioni, e attualmente si trova negli uffici del gruppo di Fratelli d’Italia. Ha però detto la sua in un paio di post su social. "Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano" ha twittato riferendosi ad alcune ricostruzioni di stampa circa vedute diverse con Salvini per la composizione del prossimo governo, in particolare per la poltrona del Viminale auspicata per se dal leader della Lega.

In giornata poi Meloni a Roma ha incontrato il presidente del Cio, Thomas Bach. In cima all’agenda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ai quali "Meloni ha offerto il suo pieno sostegno per il successo", come riporta una nota al termine dell’incontro. "Questi Giochi sono molto importanti per noi. L’Italia è più che in grado di organizzare magnifici Giochi e vogliamo stupire di nuovo il mondo. Puoi contare su di noi", ha detto Meloni a Bach. Il presidente dello sport mondiale - accompagnato nell’incontro dal presidente del Coni, membro Cio e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò - ha ringraziato Meloni per "il suo forte sostegno allo sport e al Movimento Olimpico che ha dimostrato per molti anni durante la sua carriera politica". "Siamo impegnati in una collaborazione molto stretta e fidata per rendere questi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 un clamoroso successo per l’Italia e per l’intero Movimento Olimpico" le parole di Bach. Durante l’incontro, durato un’ora, i due hanno anche convenuto sull’importanza dell’autonomia dello sport.

"Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: ora è tempo di dimostrare il nostro valore. Siamo pronti a ridare futuro, visione e grandezza all’Italia" ha ancora scritto su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

