Silvio Berlusconi compie 86 anni, migliaia di messaggi di auguri: dal Milan a Salvini

29 settembre 2022 a

a

a

E' un giorno speciale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, già premier, presidente del Milan, nonché tra gli italiani più ricchi, taglia il traguardo degli 86 anni. Il Cav, che ha appena riconquistato un seggio in Senato, è nato infatti il 29 settembre del 1936. Pioggia di auguri per il capo di Forza Italia. Hanno iniziato i programmi televisivi e radiofonici del mattino a ricordare che quello di oggi era il giorno del suo compleanno. Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha dedicato un post di auguri al presidente che per 31 anni ha guidato la società, conquistando altrettanti trofei in Italia, Europa e nel mondo. "Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi", scrive il club rossonero. Ovviamente auguri anche da parte del suo Monza. Non sono mancati messaggi affettuosi dal mondo politico (a partire da quelli pubblici di Matteo Salvini: "Auguri Berlusconi, caro amico e grande italiano") e del mondo dello spettacolo (Lino Banfi e tanti altri). Una curiosità. Silvio Berlusconi festeggia il suo compleanno nello stesso giorno di Andrij Shevchenko, storico bomber rossonero, ucraino, uno dei più forti attaccanti della storia del Milan e non solo. Sheva taglia il traguardo delle 46 primavere, quarant'anni in meno di Silvio Berlusconi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.