Umberto Bossi non è stato rieletto. Salvini: "Merita di essere nominato senatore a vita"

27 settembre 2022 a

a

a

Umberto Bossi è fuori dal Parlamento. Per il Senatur non è infatti scattato il seggio di Varese alla Camera, dove la Lega non ha ottenuto alcun seggio. Secondo quanto apprende l'Agenzia LaPresse da fonti del Carroccio, il senatore Roberto Calderoli sta tentando il tutto e per tutto per capire se ci fossero errori di conteggio nel seggio dove Bossi era capolista e dato di eletto di sicuro. Secondo Matteo Salvini, attuale leader della Lega, Bossi meriterebbe la nomina di senatore a vita. “Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”.

L'attacco frontale di Maroni a Salvini: "E' ora di un nuovo leader. Io saprei chi scegliere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.