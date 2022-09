Giorgia Meloni, la figlia Ginevra: "Carà mammina sono tanto felice che hai vinto. Ti amo! Tanto"

26 settembre 2022 a

“Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo! Tanto”. La mammina in questione è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia che ha stravinto le elezioni politiche 2022. Le parole sono state scritte su un foglio bianco e Meloni ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram. Centinaia e centinaia i lire raccolti dalla fotografia, così come i commenti. La bimba si chiama Ginevra e la leader di Fratelli d'Italia l'ha avuta con Andrea Giambruno, noto giornalista televisivo nonché autore di diversi programmi in onda su Mediaset. Giorgia Meloni su Instagram ha 1.1 milioni di follower.

