Elezioni, Della Vedova: "Ci mancano solo 10mila voti. Chiederemo il riconteggio delle schede"

26 settembre 2022 a

a

a

Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, nel corso di una conferenza stampa, chiede il riconteggio dei voti: "Il risultato da un punto di vista politico ha un che di straordinario. Se prendete i sondaggi e li confrontati con il di fatto 3% che abbiamo preso è straordinario. Il problema è che ci siamo fermati al 2,95%, non arriviamo per lo 0,05%, un errore statistico quasi e per questo siccome si tratta di 10mila voti chiederemo una verifica del risultato".

Crisanti arriva in Senato con il Pd: "Grazie agli italiani che mi hanno votato in Europa. Manterrò le promesse"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.