Elezioni, vince Giorgia Meloni: "Non dobbiamo deludere gli italiani, responsabilità importante". Il post su Facebook

26 settembre 2022

"L'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo". Giorgia Meloni tornerà a parlare nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 settembre, per commentare i risultati delle elezioni politiche che hanno visto il trionfo netto del centrodestra e di Fratelli d'Italia. Ma intanto, la leader del partito ha affidato ai social i suoi primi pensieri. E così, dopo il primo post arrivato nella notte, adesso a spoglio praticamente concluso (61.379 sezioni scrutinate su 61.417 alla Camera, 60.348 su 60.399 al Senato) ne arriva uno nuovo.

"L'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo - si legge nella foto pubblicata da Meloni mentre tiene in mano il tricolore - Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani, con l'obiettivo di unire questo popolo ed esaltare ciò che lo unisce anziché ciò che lo divide. Faremo sì che gli italiani siano di nuovo orgogliosi di essere italiani". "Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante - è invece la descrizione del post - Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione".

In precedenza, Meloni aveva detto che oggi Fratelli d'Italia ha "scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia".

