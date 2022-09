Toscana, crolla il feudo di centrosinistra. Al Senato primo partito Fratelli d'Italia. Nei collegi uninominali finisce 10-3

26 settembre 2022 a

a

a

La sinistra italiana perde un altro feudo: la Toscana. Il risultato elettorale delle Politiche 2022 è disastroso per il Partito Democratico e per i suoi alleati che perdono voti in parte a vantaggio della coalizione vincente di centrodestra e in parte a favore di Azione e Italia Viva (Calenda e Renzi) che hanno ottenuto quasi il 10%. Nel proporzionale al Senato il centrodestra ottiene il 38.56%, mentre il centrosinistra si ferma al 33,86%. Seppur per pochi voti Fratelli d'Italia diventa il primo partito, superando il Pd, risultato storico. La terza forza è il Movimento 5 Stelle, poi Azione e Italia Viva. Seguono Lega, Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra. Poco significative le altre forze politiche. Alla Camera il Pd resiste per una manciata di voti come primo partito, incalzato da Fratelli d'Italia. Anche in questo caso seguono Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva, Lega, Forza Italia e Alleanza Verdi e Sinistra. Devastante il risultato relativo ai collegi uninominali. Alla Camera il centrodestra ne conquista sette su nove, soltanto due vanno a Partito Democratico e alleati. Al Senato tre seggi al centrodestra, uno al centrosinistra.

Meloni, festa sulle note di Rino Gaetano: abbracci e cori, così Fratelli d'Italia celebra la vittoria | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.