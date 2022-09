Prima ipotesi sui seggi alla Camera dei deputati: maggioranza al centrodestra. Poi centrosinistra, M5S e Azione-Italia Viva. Tutti i numeri

(Dati Consorzio Opinio Italia per la Rai)

25 settembre 2022 a

a

a

Come sempre accade alla chiusura delle urne nelle elezioni Politiche, sono exit poll e trend poll a dipingere i possibili scenari parlamentari, nonostante lo scrutinio sia soltanto all'inizio e occorreranno ore per avere una prima panoramica reale. Il Consorzio Opinio Italia per la Rai ha avanzato una prima ipotesi sulla distribuzione dei seggi alla Camera dei deputati. La coalizione di centrodestra, nettamente in testa, otterrebbe tra i 227 e i 257 parlamentari. Il centrosinistra tra i 78 e i 98. Al Movimento 5 Stelle tra i 36 e i 56 posti, mentre ad Azione e Italia Viva tra i 15 e i 25. Nessun seggio per Italexit.

Trend poll: Meloni davanti a tutti. Le previsioni dei risultati di Lega, Forza Italia, Pd, M5S, Azione e gli altri partiti. Conferme e flop

