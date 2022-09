Berlusconi: "Voglio più voti della Lega". Salvini: "A Silvio vorrò sempre bene"

25 settembre 2022 a

"Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso". Parole di Matteo Salvini, affidate a un tweet dal suo account personale. Ma come mai il leader della Lega a poche ore dalla chiusura delle urne si lancia un una dichiarazione d'affetto al capo di Forza Italia? E' una risposta alle parole pronunciate dallo stesso Cav in un bar di Milano, subito dopo aver votato: "Sono abbastanza convinto che voglio più voti della Lega. Con la Lega noi andiamo d'accordissimo, perché io ho nutrito un'amicizia fruttuosa con Matteo Salvini che è una brava persona. Matteo ha bisogno di essere un po' inquadrato, anche lui non ha lavorato mai".

