Caos elettorale, in sistema va in tilt. Code per ore. E c'è chi sparisce dalla lista dei votanti

25 settembre 2022 a

a

a

Caos elettorale a Cagliari. Il sistema informatico è andato in tilt a fine mattinata e per oltre un'ora è stato impossibile distribuire i duplicati delle tessere elettorali ai tanti cittadini rimasti poi in fila per ore. Nonostante il comune abbia aperto tutti gli sportelli, sia nella sede centrale che in quelle periferiche, i tempi di attesa sono stati lunghissimi, e in tanti hanno rinunciato a esercitare il diritto di voto. Un vero e proprio caos che rischia di condizionare il risultato cittadino. Un caso incredibile anche a Catanzaro. Un elettore si è recato nella solita sezione, ma il suo nome non era più nell'elenco degli aventi diritto. Quando il presidente di seggio ha interpellato l'ufficio elettorale si è sentito rispondere che l'uomo in realtà risiede dall'altro capo della città, cosa non vera. l'elettore non ha potuto esercitare il diritto di voto. E' pronto a produrre un esposto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.