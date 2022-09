In Umbria crollo degli elettori: alle ore 19 affluenza al 56.07%. Otto punti in meno del 2018

25 settembre 2022 a

Alle ore 19 il dato dell'affluenza alle urne nel territorio dell'Umbria è superiore a quello nazionale. Il ministero dell'Interno, infatti, comunica il definitivo che per il Cuore Verde è del 56.07%, mentre nel Paese ha votato poco più del 51% (dato provvisorio). Gli elettori sono comunque in forte calo rispetto alle precedenti elezioni politiche, quando ai seggi si era già recato il 64.77% degli aventi diritto. Il dato è uniforme nel territorio regionale. Nella provincia di Perugia è del 56.24, in quella di Terni del 55.58%. Le percentuali si riferiscono alla Camera dei deputati. Nella foto la governatrice Donatella Tesei al voto.

