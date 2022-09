Meloni rinvia il voto, il video del caos nel suo seggio: urna spostata, cadono le schede

25 settembre 2022 a

Piccolo incidente al seggio dell’istituto Vittorio Bachelet, in via Beata Vergine del Carmelo, a Roma, dove questa mattina avrebbe dovuto votare Giorgia Meloni. Le immagini, riprese dalle telecamere di LaPresse (video, clicca qui), mostrano fotografi e operatori che chiedono di spostare il tavolino per poter riprendere meglio la leader di FdI. Lo scrutatore sposta l’urna e, da sotto, si disperdono alcune schede. Meloni così ha deciso di rinviare il voto, probabilmente stasera alle 22.

"Molte code, più del solito, a causa del tagliando antifrode. Qui c’è molta emozione e anche un pò di agitazione. Ci sono tantissimi giornalisti e fotografi, molti di più rispetto alle altre votazioni. C’è anche la stampa estera" spiega all’Adnkronos Valeria Fava, la presidente di seggio della sezione dove questa sera voterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. "I giornalisti questa sera non potranno entrare dentro la sezione per la troppa confusione. Finora comunque grosse lamentele non ci sono state, è stato tutto tranquillo" fa sapere Fava.

Nessun commento da parte di Meloni, a parte il tweet "Oggi puoi contribuire a scrivere la storia". Trapela molta attesa invece l'esito del voto. Sono quasi 400 i giornalisti accreditati al comitato elettorale di Fratelli d’Italia, organizzato all’Hotel Parco dei Principi a Roma. È quanto apprende LaPresse da fonti dell’organizzazione. Presenti sia la stampa italiana che quella straniera internazionale, tra qui cronisti provenienti dal Giappone. Il Comitato sarà aperto dalle 19.

