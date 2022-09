Elezioni politiche, 25 settembre 2022: seggi aperti dalle 7 alle 23. Come si vota

24 settembre 2022 a

Domani 25 settembre 2022 - dalle ore 7 alle 23 - si vota per la formazione del nuovo Parlamento, per quelle che sono state definite elezioni politiche 2022. Sono 46.127.514 le persone aventi diritto che domenica possono votare in Italia per rinnovare i membri del Parlamento. Tra questi ci sono anche gli italiani residenti all'estero iscritti all'Aire che però votano in Italia. A questi vanno poi aggiunti tutti coloro che invece votano all'estero: parliamo di 4.741.790 elettori. In totale sono quindi 50.869.304 gli aventi diritto secondo il dossier del Ministero degli Interni. Le elezioni riguardano 146 collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, 67 collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, e i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l'assegnazione proporzionale dei seggi.

Le schede che verranno consegnate agli elettori sono due, una di colore rosa per la Camera ( FAC SIMILE, clicca qui ), e una di colore giallo per il Senato ( FAC SIMILE, clicca qui ). Come sempre, si vota anche nelle carceri e negli ospedali, reparti Covid inclusi. Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera e una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il simbolo di ciascuna lista o delle liste in coalizione a esso collegate. A fianco dei simboli delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Per esprimere il voto occorre tracciare un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione. Il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato. Non è previsto il cosiddetto voto disgiunto.

Tra le avvertenze, oltre a quella di portare con sé un documento d'identità (anche se scaduto), vale anche una tessera rilasciata da un ordine professionale se è corredata da una fotografia. I bambini non potranno accompagnare i genitori nella cabina elettorale e all'interno di quest'ultima non potranno essere introdotti telefoni cellulari o simili dispositivi.

