Elezioni, la maratona Salvini chiude la campagna elettorale della Lega. Diretta social di quattro ore con un milione di persone

Si chiude con una maratona di quattro ore sui social, a partire da TikTok, la campagna elettorale della Lega e di Matteo Salvini. Il leader del Carroccio sbarca così nella più grande piazza virtuale italiana. Dopo più di 30mila chilometri percorsi da Ferragosto a oggi per toccare tutte le regioni italiane, Salvini ha preferito utilizzare le ultime ore di campagna elettorale per coinvolgere contemporaneamente tutti gli 8 mila comuni e almeno un milione di persone. Quattro le ore di diretta sulle piattaforme social, durante le quali Salvini alternerà discorsi a contributi video e interventi di ospiti, con possibilità di interazioni live. Saranno riproposti i filmati di alcuni momenti simbolo della campagna elettorale della Lega, dal lancio del Credo allo scontro con Enrico Letta a Cernobbio, dal maxi raduno di Pontida al “film” sulla vicenda del dem Albino Ruberti con le sue minacce di morte gridate per strada.

