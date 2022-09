Berlusconi, video su Tik Tok: "Donne, votatemi. Ho dato la caccia al vostro amore tutta la vita e sono più bello di Letta"

17 settembre 2022 a

Silvio Berlusconi continua a essere virale sui social da quando è sbarcato anche su Tik Tok. Dall'1 settembre, giorno del suo primo video sulla piattaforma che fu visto da oltre 9 milioni di persone, ha collezionato quasi 600mila followers e sta facendo numeri da autentica star.

BERLUSCONI SU TIK TOK: IL VIDEO SULLE DONNE

Nella sua pillola quotidiana stavolta ha spostato l'obiettivo sulle donne a cui si rivolge direttamente: "Donne, votate per noi, per me che ho dato la caccia al vostro amore tutta la vita. E sono più bello di Letta".

