Elezioni, Silvio Berlusconi: "Questa campagna elettorale non mi piace, si parli dei programmi. Ecco perché votare Forza Italia"

Silvio Berlusconi è chiaro: questa campagna elettorale non gli piace. Troppe provocazioni e bugie e pochi programmi elettorali. E per questo, gli elettori dovrebbero votare Forza Italia. In un'intervista a La Stampa, il Cav ha spiegato che lui e il suo partito provano "in tutti i modi a parlare di programmi concreti che riguardano famiglie e aziende. Su questo gli elettori dovrebbero essere chiamati a scegliere. Invece sento e leggo soprattutto da parte dei nostri competitor solo provocazioni e bugie, offese e pettegolezzi". Per Berlusconi un elettore insoddisfatto dovrebbe votare Forza Italia "perché il nostro programma affronta le tre grandi questioni che impediscono al nostro Paese di crescere e ai ragazzi di avere un futuro. Mi riferisco all'oppressione fiscale, all'oppressione burocratica, all'oppressione giudiziaria". Tutti temi che Forza Italia affronta "con un approccio che rovescia quello a cui siamo abituati in Italia. Al centro di tutto dev'esserci la persona, non lo Stato".

Berlusconi torna anche sul tema della bicamerale, proposta dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Il fatto che uno strumento non abbia funzionato in passato non significa che non possa funzionare in futuro - dice -. Però non mi appassiono ai metodi. Quello che importa è che nella prossima legislatura possa realizzarsi la Repubblica Presidenziale. Capisco che la sola idea terrorizzi il Pd, essendo abituati da 11 anni a governare senza mai aver vinto le elezioni".

E per quanto riguarda il ruolo di Giorgia Meloni come leader del centrodestra paragonato al suo nel Popolo della libertà, Berlusconi sottolinea che "il Pdl era un solo partito e aveva quindi un Presidente. Oggi abbiamo partiti diversi, ognuno con il proprio leader".

