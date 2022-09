Elezioni, sorteggio Porta a Porta: l'ordine degli interventi dei leader nella trasmissione a ridosso del voto

12 settembre 2022 a

La campagna elettorale è entrata ormai nella fase finale. Tra due settimane esatte si conosceranno i risultati del voto e i nomi dei partiti destinati a far parte del prossimo governo. Gli ultimi giorni sono considerati molto importanti da tutti i leader, così come la presenza alle trasmissioni televisive. A Porta a Porta, considerato il programma numero uno per la campagna elettorale, è stato sorteggiato l'ordine di intervento degli ospiti per la trasmissione di giovedì 22 settembre che, ovviamente condotta da Bruno Vespa, andrà in onda in prima serata a partire dalle ore 21.30, tre giorni prima del voto. I nomi sono stati tirati a sorte dalla presenza del notaio Gabriele Pocaterra. Di seguito l'esito del sorteggio: Luigi Di Maio (Impegno civico), Silvio Berlusconi (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Giuseppe Conte (Movimento 5 stelle), Carlo Calenda (Azione/Italia viva), Matteo Salvini (Lega), Enrico Letta (Partito democratico).

