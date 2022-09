Elezioni, vertice Salvini-Berlusconi ad Arcore. Prima lìincontro tra il capo della Lega e Meloni

11 settembre 2022 a

Grandi manovre nel centrodestra che tutti i sondaggi danno in netto vantaggio sulla coalizione di centrosinistra e sul terzo polo guidato da Carlo Calenda e Matteo Renzi. Incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due leader di Forza Italia e Lega avrebbero fatto il punto della situazione in un clima come sempre molto affettuoso. Salvini ha raggiunto Villa San Martino dopo essere stato al Gran Premio di Monza, dove aveva avuto modo anche di scambiare qualche battuta con la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Cosa si sono detti? Impossibile saperlo ovviamente. Mancano meno di due settimane alla fine della campagna elettorale e non è escluso che abbiamo ragionato sulla fase finale della caccia al voto per mantenere il notevole vantaggio oppure per cercare addirittura di incrementarlo. Non è escluso nemmeno che abbiano parlato del possibile futuro governo.

