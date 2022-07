Conte dopo l'incontro con Draghi: "Forte disagio politico, restiamo al governo ma serve segno di discontinuità"

Gabriele Burini 06 luglio 2022 a

a

a

Il tanto atteso incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è andato in scena nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 luglio. Una riunione di più di un'ora dove l'ex premier ha consegnato un documento "a nome del Movimento", che ha accumulato un "forte disagio politico, servono risposte chiare", ha detto Conte al termine del confronto.

Draghi: "Il Governo non rischia. I messaggi con Grillo? Ho chiesto di vederli"

"Noi siamo disponibili a condividere responsabilità di governo come fatto fin qui, in modo leale e costruttivo, ma serve un forte segno di discontinuità - ha spiegato Conte alla stampa dopo l'incontro con Draghi - Dobbiamo intervenire a favore di famiglie e imprese per quanto riguarda i prezzi del gas, serve intervenire per imprese e lavoratori autonomi, dobbiamo approvare il salario minimo e non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo ogni giorno in discussione". Un intervento che per Conte deve essere "straordinario", perché "200 euro di bonus una tantum non servono". E ancora, per il leader dei pentastellati si deve risolvere "con assoluta urgenza l’incaglio, il blocco che c’è nella cessione dei crediti che riguarda il superbonus. Ci sono migliaia di imprese che stanno sull’orlo del fallimento, ci sono famiglie che non possono completare i lavori e noi tutto questo non lo possiamo permettere".

Superbonus, commissione banche avvia indagine su cessione crediti

Per quanto riguarda la posizione sul Decreto aiuti, Conte ha detto che il Movimento 5 Stelle ne dovrà parlare per poi definire "la nostra posizione, anche se l’abbiamo già anticipata nel Consiglio dei Ministri, dove non abbiamo partecipato al voto. Noi non siamo qui per predicare la transizione ecologica di giorno e consentire nuove trivellazioni di notte". In tutto ciò, il presidente del Consiglio Draghi "giustamente si è preso del tempo per riflettere sulle nostre proposte, non mi aspettavo una risposta immediata, perché non sarebbe stato serio".

Draghi: "Sanzioni utili per spingere la Russia a negoziare. Putin al G20? Non ci sarà, forse da remoto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.