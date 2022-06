Matteo Salvini: "Il governo Draghi deve cambiare passo. Aspetto risposte, temo un autunno difficile"

15 giugno 2022 a

a

a

Il governo "deve fare di più. Abbiamo deciso di appoggiare l'esecutivo Draghi perché era necessario non lasciare il Paese nelle mani di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che lo stavano sfasciando. Ora tutti quei dirigenti e militanti (compresi Zaia e Fedriga) che credevano in Draghi e in questo governo, con il perseverare degli errori di Speranza e Lamorgese, di Bianchi e Giovannini, mi chiedono di rifletterci bene". Sono dichiarazioni di Matteo Salvini rilasciate al Corriere della Sera. "Draghi - aggiunge ancora il leader della Lega - deve sapere che ci sono temi su cui non siamo disposti a transigere". Secondo Salvini "il governo deve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che un tempo apparivano entusiasti di Draghi. Serve un cambio di passo. Attendo risposte entro l’estate. Temo un autunno molto difficile".

Matteo Renzi ammette: "Ha vinto il centrodestra". E poi difende Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.