Referendum sulla giustizia fallisce, al voto meno di un quarto degli italiani: niente quorum

I cinque Referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il 50% del quorum dei partecipanti e quindi la consultazione è nulla, secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai. L’affluenza al voto definitiva per i Referendum si attesta tra il 19% e il 23%.

Amministrative: centrodestra al primo turno a Genova (Bucci) e Palermo (Lagalla). Sorpresa a Verona: Tommasi avanza

"Grazie ai milioni di italiani che hanno votato per i referendum sulla giustizia: la loro voce è un impegno per tutti affinché si facciano vere e profonde riforme. Meritano riconoscenza perché hanno scelto di esprimersi nonostante un vergognoso silenzio mediatico (a cominciare dalla tv di Stato), al caos in troppi seggi a partire dallo scandalo di Palermo, alla codardia di tanti politici" così una nota della Lega.

