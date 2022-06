Salvini: "Alle Politiche il centrodestra sarà unito. Il nuovo premier? Decideranno gli italiani"

08 giugno 2022 a

Matteo Salvini, leader della Lega, ha una certezza: alle prossime elezioni Politiche il centrodestra sarà compatto. Il capo del Carroccio lo ha dichiarato a Narni Scalo, in provincia di Terni, dove si è recato per la campagna elettorale per le elezioni amministrative e per il voto referendario di domenica 12 giugno. "La Lega - ha detto ai giornalisti - lavora per l'unione della coalizione e la dimostrazione è che domani sarò a Verona assieme a Giorgia Meloni per sostenere la candidatura dell'esponente di Fratelli d'Italia". E se le elezioni del 2023 saranno caratterizzate da una affermazione del centrodestra chi sarà il premier? "Per prima cose le elezioni bisogna vincerle - ha detto Slavini - E il presidente del Consiglio lo sceglieranno gli italiani con il loro voto". E' considerata impossibile, invece, l'ipotesi di un altro governo delle larghe intese: "Governare con Pd e Movimento 5 Stelle è complicato, lo faccio adesso solo perché dobbiamo uscire da una grave crisi economica, dalla pandemia e perché c'è una guerra in corso".

