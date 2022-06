Giorgia Meloni ospite di Porta a Porta. Bordate sul governo guidato da Mario Draghi?

07 giugno 2022 a

E' una puntata che si annuncia intensa quella di Porta a Porta in programma per questa sera, martedì 7 giugno, su Rai 1 a partire dalle ore 23. Ospite del salotto televisivo più famoso e più ambito d'Italia, sarà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito all'opposizione del governo guidato da Mario Draghi. Nella settimana che porta al voto per i referendum e le elezioni amministrative in 978 comuni italiani, Meloni dirà la sua sui principali argomenti di attualità e di politica. Dalla guerra ai problemi di economia, ovviamente escludere la giustizia e gli equilibri precari del governo. Ma parlerà anche delle divisioni sempre più evidenti nella coalizione di centrodestra.

