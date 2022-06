Reddito di cittadinanza, battaglia senza esclusione di colpi. Giorgetti: "Disincentivo a cercare lavoro". Renzi: "Va tolto". E Conte lo difende

03 giugno 2022 a

Sul Reddito di cittadinanza ormai si è scatenata una vera e propria battaglia politica. Da una parte il Movimento 5 Stelle che difende la legge a spada tratta, dall'altra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e la Lega che vorrebbero cancellarla, o almeno cambiarne completamente l'impostazione. In mezzo tutti gli altri partiti, più o meno critici verso un provvedimento che non ha ottenuto gli obiettivi che erano stati dichiarati, cioè non solo aiutare chi non ha un lavoro, ma favorire l'incontro tra domanda e offerta.

Dura la presa di posizione di Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico del Carroccio, che intervenendo al Festival dell'economia di Trento ha spiegato che a suo avviso "il Reddito di cittadinanza ha anche una sua logica, ma non è possibile che in tutta Italia gli imprenditori non trovino manodopera perché tutti dicono che il Reddito di cittadinanza è un forte disincentivo a cercare lavoro". Ancora più pesante la posizione di Renzi: "Per me il Reddito di cittadinanza va levato", perché "è incredibilmente diseducativo. Io non dico no alle misure di aiuto alla povertà, ma non le dò a pioggia". E ancora: "Da quando ho detto di togliere il Reddito di cittadinanza mi arrivano una trentina di insulti al giorno sui social, con minacce di morte. Uno mi ha scritto speriamo che tu muori. Non gli do troppa importanza ma almeno i congiuntivi, le basi...".

Ovviamente a difendere a spada tratta la legge è Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle: "Chi attacca oggi il Reddito di cittadinanza vive di privilegi della politica sin da ragazzo. Chi guadagna 500 euro al giorno vuole togliere 500 euro al mese alle famiglie più povere. Il +6,6% di Pil non significa nulla se la ricchezza si concentra nelle mani di pochi. Nessuno deve restare indietro: basta salari da fame, è l'ora del salario minimo".

