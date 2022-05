Morto Ciriaco De Mita, l'ex presidente del Consiglio aveva 94 anni. Carriera e malattia

26 maggio 2022 a

a

a

Addio a Ciriaco De Mita, grande protagonista della politica italiani in particolare negli anni Ottanta. De Mita, che aveva 94 anni, è morto stamani. L'annuncio lo ha dato il vicesindaco di Nusco, cittadina in provincia di Avellino, di cui De Mirta era sindaco. Nel febbraio scorso De Mita era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura di un femore a seguito di una caduta in casa, mentre ad aprile era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per degli accertamenti neurologici.

E' morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni

Segretario della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio, per alcuni anni è stato uno degli uomini più potenti d'Italia. Eletto alla Camera nel 1963, vi rimase per trent'anni consecutivi. Lascia la moglie - Anna Maria Scarizi, 83 anni con cui era sposato dal 1958 - e tre figli (Antonia, Simona e Floriana).

(in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.