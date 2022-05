Dino Giarrusso annuncia che lascerà il Movimento 5 Stelle: "Fonderò un nuovo partito con i fuori usciti e gli scontenti"

25 maggio 2022 a

a

a

Bomba sul mondo della politica. Dino Giarrusso, europarlamentare eletto nel Movimento 5 Stelle, annuncia che lascerà il partito. Lo ha detto durante Coffee Break, la trasmissione mattutina di La7. Giarrusso ha parlato di una decisione "molto dolorosa e sofferta". Catanese, classe 1974, Giarrusso è stato sceneggiatore e personaggio televisivo, prima di lanciarsi nella politica. Si è candidato alle elezioni politiche italiane nel 2018, con il Movimento 5 Stelle. Non è stato eletto alla Camera nel collegio uninominale 10 di Roma, pur ottenendo un terzo delle preferenze (27.09%). Dopo essere stato capo della comunicazione del gruppo consiliare del M5S della Regione Lazio, nell'aprile 2019 ha partecipato alle europarlamentarie del M5S per la circoscrizione Italia insulare ottenendo 2.491 voti e risultando il più votato fra i candidati non europarlamentari uscenti. E' stato eletto eurodeputato.

Brunetta: "La pubblica amministrazione per l'Ue non è più tra i mali dell'Italia"

A novembre del 2020, però, la trasmissione Report ha riportato la notizia di finanziamenti elettorali ricevuti da Giarrusso nella campagna per le europee da persone vicine all’imprenditore Piero Di Lorenzo. Per questa ragione sarebbe stato aperto un procedimento disciplinare da parte del collegio dei probiviri. Giarrusso si è sempre detto tranquillo, di poter provare di aver rispettato in ogni dettaglio le regole e i principi del Movimento 5 Stelle e annunciando querele contro chiunque abbia associato il suo nome a non meglio precisati “lobbisti”.

Salvini: "Il Governo rischia per i capricci di Pd e M5S"

Oggi, mercoledì 25 maggio 2022, Dino Giarrusso ha annunciato che lascerà il Movimento 5 Stelle. Giarrusso ha spiegato che fonderà "un nuovo movimento, non solo con i fuoriusciti dal M5S stesso ma anche con tutti quelli che sono scontenti, soprattutto al Sud". Durante la trasmissione di La7 ha spiegato che sul tema non ha ancora sentito Alessandro Di Battista. Anche lui, per anni uomo di punta del Movimento 5 Stelle, poi entrato in netto contrasto con una parte importante del partito, in particolare con la dirigenza nazionale, criticandone posizioni politiche e scelte amministrative.

Video su questo argomento Berlusconi saluta Napoli in un bagno di folla: "Grazie presidente per essere venuto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.