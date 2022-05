Brunetta: "La pubblica amministrazione per l'Ue non è più tra i mali dell'Italia"

24 maggio 2022 a

"Per la prima volta la Commissione europea non ha messo tra i mali dell'Italia i mali della pubblica amministrazione. Non è più un moloch inefficiente. Non mette la Pa al centro dei mali del paese, come aveva fatto nelle policy recommendation del decennio precedente. È un successo anche di narrazione". Lo ha dichiarato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenendo alla tappa romana del Technology Forum Pa, lo spin off della InnoTech Community di The European House-Ambrosetti interamente dedicato alla Pubblica amministrazione.

