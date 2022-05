Matteo Renzi stasera mercoledì 18 maggio in tv: ospite di Tg2 Post

18 maggio 2022 a

Dopo essere stato ospite di Porta a Porta, nuovo passaggio televisivo per Matteo Renzi che stasera, mercoledì 18 maggio, dalle ore 21 sarà ospite di Tg2 Post, in onda su Rai 2. Insieme al leader di Italia Viva, ci saranno anche Manuela Moreno e Antonio Politi, editorialista del Corriere della Sera. La guerra in Ucraina sarà uno degli argomenti principali, ma si parlerà anche di altri temi di attualità, ovviamente legati alla vita politica italiana italiana, a partire dalla giustizia, che vede Matteo Renzi impegnato in una vera e propria battaglia, anche a titolo personale.

