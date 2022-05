Giustizia, Zanettin: "Anm si preoccupi degli scandali del Csm"

17 maggio 2022 a

a

a

"L'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) invece di occuparsi dei gravissimi scandali che in questi anni hanno devastato il Csm, ha preferito scioperare contro una riforma, che in realtà è solo un timido compromesso, unico possibile con questa maggioranza. Inevitabile il flop dell'iniziativa". Lo scrive su Twitter Pierantonio Zanettin, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, che attacca frontalmente l'Anm. Lo sciopero dei magistrati era stato indetto per protestare contro la riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla ministra Marta Cartabia. L'adesione, però, è stata bassa. A livello nazionale del 48%. A Milano ha partecipato il 51% dei magistrati. A Roma, invece, il 38% e tra i magistrati della Cassazione solo il 23%. Maggiore successo ha riscosso l'iniziativa a Palermo, dove ad astenersi dal lavoro è stato il 58% delle toghe. A Napoli ha incrociato le braccia il 53% dei magistrati, mentre a Salerno il 54%. Fanalino di coda Trento, con appena il 25% di adesioni.

Anm: Bongiorno (Lega), 'sciopero danno per cittadini e insinuazione contro Cartabia'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.