Brunetta: "Siamo responsabili della credibilità Next Generation dell'Europa"

"Dopo oggi il modo di guardare al sud non sarà più come prima, con questa iniziativa. Dalla questione meridionale, alla questione mediterranea, come area chiave del mondo. Mediterraneo come centro del mondo, per citare Braudel, 'come economia mondo. Grazie" al ministro "Mara Carfagna e ad Ambrosetti. "Pensare insieme, studiare insieme essersi formati insieme'. Abbiamo tutti insieme la responsabilità di garantire la credibilità di Next Generation Eu". Così Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, intervenendo all'evento 'Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo' di The European House - Ambrosetti e Ministero per il Sud e per la Coesione territoriale, a Sorrento.

Brunetta: "Nuova crisi e voto anticipato? Torneremmo a essere l'Italietta. Draghi garante degli interessi italiani ed europei"

