Malena "curiosa di vedere Di Maio su un set porno", il video. "A Renzi preferisco Rocco Siffredi"

"Sarei curiosa di vedere Di Maio in un set". A pronunciare queste parole nello studio di Non è l'arena, programma televisivo condotto da Massimo Giletti la domenica sera su La7, è stata la pornoattrice Malena, che prima di dedicare la sua vita a questa carriera ha avuto un passato in politica, nelle fila del Partito Democratico dell'allora segretario Matteo Renzi. "Di Maio ogni tanto ci guarda - dice Giletti - Ora è notte tarda e credo sia impegnato con problemi un po' più seri, però dico che non si sa mai nella vita".

Proseguendo, Malena ha detto che a lei "è concesso tutto. Renzi o Rocco? Tra i due preferisco Rocco". Malena ha raccontato il suo passato nella politica, che adesso "ha preso le distanze da me. Non mi hanno chiesto ufficialmente di rassegnare le dimissioni - era stata eletta nell'assemblea nazionale del PD, ndr - ma non mi hanno concesso più di fare quello che facevo. Io gestivo le campagne elettorali del mio ex socio dove lavoravo, mi occupavo più di una parte tecnica che politica. Poi ho avuto questa delega nel 2013 come persona di fiducia e da brava ragazza. Poi però quando ho comunicato della mia scelta nel 2016 a un esponente regionale mi hanno consigliato di dare le dimissioni".

La Pupa e il Secchione, la prova di seduzione di Malena | Video

Per Malena "tutte le donne nascono così. La politica ha preso le distanze da me, ma alle ultime assemblee ogni volta che andavo in bagno o a prendere un caffè tutti si piombavano addosso a chiedere le foto", ha detto sempre intervistata da Giletti.

Malena torna Pupa per una sera

